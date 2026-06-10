山善は、水冷服『DIRECT COOL』シリーズの新モデル『DIRECT COOL ProPLUS（ダイレクトクール プロプラス）水路式』を、5月中旬から順次発売することを発表した。 【画像あり】頭や首を冷やすアタッチメントも付属 本商品は、従来のチューブ式から背中を面で冷却する“水路式構造”へと進化し、より効率的かつ快適な冷却性能を実現するモデル。販売チャネルは、同社が運営するインターネット通販サイ