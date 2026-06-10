セブン-イレブン公式X（旧Twitter）は6月9日に投稿を更新。チョコミント新商品2種の情報を公開しました。【商品画像】セブン-イレブンのチョコミント新商品ワッフルコーンとブラックサンダーの2種が登場同アカウントは「チョコミン党のみなさん…必見です！」とつづり、画像2枚を投稿しています。リニューアルして2026年も登場する「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」と、セブン-イレブン先行発売の「ブラックサンダ