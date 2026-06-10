「めぐる梅塩キャンディ」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、梅干しを作ったあとの“梅酢”をアップサイクルした「めぐる梅塩キャンディ」を6月16日から全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で発売する。食品ロス削減やサステナビリティへの関心が高まる中、カンロは「2030年までに食品廃棄物を2019年比で30％削減（売上高原単位）（カンロ「事業を通じた環境負荷削減」）」という目標を掲げ、サステナビリティへ