スターバックス・コーポレーションと、サントリービバレッジ＆フードは、「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」と「同 マンゴーパッションフルーツ」を、全国のセブン−イレブン限定で6月16日から発売する。スターバックス FRUITY CHEERSは「Stay Cheerful,いつだって、ゴキゲンな私で。」をコンセプトにした、果汁の明るい味わいとティーの爽やかさ、そしてミルクがもたらす満足感を組み合わせ