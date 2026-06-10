「ガツン、とグレープフルーツグミ」不二家は、赤城乳業が6月16日から発売する新商品のアイスキャンディー「ガツン、とグレープフルーツ」とコラボレーションしたグミを期間限定で発売する。「ガツン、とグレープフルーツ」の爽やかな味わいと、アイスをイメージしたシャリシャリ食感がクセになる、楽しい食感のグミをぜひ楽しんでほしい考え。「ガツン、とグレープフルーツグミ」の特長は、赤城乳業の期間限定アイスキャンディー