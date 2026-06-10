ハイアット リージェンシー 京都は、2階・トラットリア セッテで、京都・伏見のピッツェリア ナポレターナ ドン チッチョのオーナーシェフ、東郷智宏氏とのコラボレーション企画を7月7日から期間限定で開催する。トラットリア セッテは、ホテル前を通る七条通に面していることから、「7」を意味するイタリア語「sette（セッテ）」が店名の由来となっている。同企画は「セッテの日」である7月7日からスタート。トラットリア セッテ