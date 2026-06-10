国民民主党の玉木雄一郎代表は１０日、Ｘを更新し、ｎｅｕ社の松井健ＣＥＯとの関係について言及した。玉木氏は「中傷動画を発信していたと報道されている松井健氏と私との関係については、３月の週刊現代の取材に回答するなど、すでに説明してきたとおりですが、ここに改めて事実関係を説明します」と切り出した。松井氏は暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（早苗トークン）」の発行・運営に関与していたことで話題となった