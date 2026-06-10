カーリングの日本選手権４日目（１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が苦戦を強いられている。今大会のＬＳは９日の段階で１次リーグＡブロック１勝２敗と苦戦。３年ぶり５度目の優勝を目指す上で、２次リーグ進出に黄色信号がともっている。２次リーグには上位３チームが進出。ＡブロックはすでにＳＣ軽井沢クラブが突破を決めており、残り２枠を中部電力とフィロシーク青森と争う構図にな