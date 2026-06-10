ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム・ジュニア内野手（２８）が?してやったり?の決勝本塁打で３―２とガーディアンズを沈めた。９日（日本時間１０日）の敵地ガーディアンズ戦の同点で迎えた８回、先頭で打席に立ったチザムに客席から容赦ない?ヘイトチャント?が浴びせられた。「お前は過大評価されている」。そんな中、チザムはヘリンのスライダーをとらえ、豪快に右翼席に運ぶ勝ち越しの９号ソロ弾を放った。スタンドに消える