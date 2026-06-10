Anthropicは6月9日（現地時間）、一般の使用にも安全に対応できるというMythos級AIモデル「Fable 5」をClaude向けに公開した。入力トークン100万個あたり10ドル、出力トークン100万個あたり50ドルで提供され、6月22日まではPro、Max、Team、SeatベースのEnterpriseプランに限って追加料金なしで利用できる。Anthropic「Claude Fable 5」発表。Mythos級の性能ながら、危険なクエリをOpus 4.8に代替させて安全を確保へClaudeで利用で