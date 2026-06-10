【モデルプレス＝2026/06/10】株式会社STARTO ENTERTAINMENTが6月10日、公式サイトにて外部有識者より「第2回モニタリング報告書」を受領したことを報告した。【写真】STARTO社カウコン、73人豪華総出演 3年ぶり開催◆STARTO社「第2回モニタリング報告書」公開同社は、人権方針に定める人権デュー・デリジェンス並びにコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス体制の整備・強化の一環として、6月8日に「2025年度外部有識者会議