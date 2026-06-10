【モデルプレス＝2026/06/10】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が6月8日、自身のInstagramを更新。テニスウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳イコラブメンバー「二の腕が白くて綺麗」素肌開放のノースリ＆ミニスカテニスウェア姿◆瀧脇笙古、ノースリテニスウェアで二の腕すらり瀧脇は「撮影の時ほんの少しテニスして 久々にとてもテニスしたくなりました」と報告し、テニス