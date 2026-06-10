U-NEXTホールディングス傘下のUSENは、飲食店向けのサービス「USEN AI店長」を22日から開始した。「USENレジ」に蓄積された売上実績や店舗データなどを基に、売上アップにつながるアドバイスや業務上の改善などを知らせる。人工知能(AI)は飲食店の経営に特化したものを活用し、店舗運営の効率化や経営の質向上などにつなげる。飲食店向けのPOSレジ「USENレジ」シリーズは累計で4万店以上に導入されている。2015年から展開し、25年