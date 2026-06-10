女子テニスの元世界ランク１位、大坂なおみ（２８）が１０日までに自身のＳＮＳを更新。コート上とはまったく異なる姿を公開し、反響を呼んでいる。インスタグラムに「Ｂｉｇｐｕｒｒｒ」と記し、ノースリーブのミニ丈ドレスを着用した大坂。複数のカラーが合わさったストライプ柄かつスカート部分はひも状の個性的な洋服で、ハイヒールを履いてスラリと長い美脚を強調。大人っぽい雰囲気にドレスアップした姿を見せている。