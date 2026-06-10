ピアノトリオバンド「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」（オモイノタケ）の公式Ｘ（旧ツイッター）が１０日に更新され、今月２８日に出演を予定していた台湾の音楽フェスの出演をキャンセルすると発表した。「主催者による開催内容および会場の変更に伴い、出演が見送りとなりました」と説明。主催者によると、会場の改修工事の遅延によりスケジュール通りの開催が困難になったという。「出演キャンセルのお知らせ」と題して報告され「Ｏ