フロントフェイスが変更されても、ひと目でアルファロメオとわかるスクデット（盾型グリル）は継承されています。 アルファロメオのCセグメントSUV、大幅改良のポイント 世界的な人気を集めるミドルサイズのSUV市場に、アルファロメオが2022年に投入したトナーレ。同社のラインアップの中核を担う戦略モデルです。日本市場では2023年に販売がスタートしましたが、2026年3月に大幅改良を受けました。デザインはもちろ