◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー西武（6月10日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の先発、花田侑樹投手は2回と3回に1点ずつを失いますが、5回を投げきり、後続にマウンドを譲っています。6回には打線が反撃。皆川岳飛選手が2打席連続の2塁打を1アウトから放つと、リチャード選手のセンター前ヒットで1点、2アウト2塁から、浅野翔吾選手のライトへの2塁打で1点と巨人が2-2の同点に追いつきました。リチャード選手は「3打席目