暑さが増してくるこれからの季節、ひんやりスイーツがますます恋しくなりますよね。そんな夏のティータイムやおうち時間にぴったりな新作が、ハーゲンダッツから登場します。2026年6月9日より期間限定で発売されるバー『洋梨＆ミルク』は、みずみずしい洋梨と濃厚なミルクアイスクリームを組み合わせた、この夏注目のフレーバー。芳醇な香りと果実感あふれる洋梨に、ハーゲンダッ