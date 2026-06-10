タレント・杉浦太陽（45）の妻で5児の母・タレントの辻希美（38）が8日、自身のブログを更新。高1の長男・青空さん（せいあ・15）のために作った曲げわっぱ弁当を披露した。【写真】「今日もぱんぱん」おかずがあふれそうな高1長男への手作り弁当披露の辻希美辻は「月曜日」「今週もはじまった今日もぱんぱんに詰め込んだお弁当でした」と、食べ盛りの男の子のおなかをしっかりと満たす、愛情とボリュームがこれでもかと詰め込