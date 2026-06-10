12日に開幕するサッカー・ワールドカップ。週明けには、日本代表がオランダとの初戦を迎えます。今、開催地の一つアメリカではチケットを始め、鉄道など様々な費用が“とにかく高い”と、悲鳴が上がっています。【写真で見る】ホテル1部屋約10万円、鉄道も往復で1万6000円開幕迫るW杯決勝戦チケットは約560万円決戦の地、アメリカに降り立ったサッカー日本代表。空港では、現地の人から温かい歓迎をうけました。開幕まで3日に迫