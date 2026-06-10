熊本県大津町が導入を検討している宿泊税について、有識者らで構成する検討委員会は、「１人１泊２００円を徴収することが適当」との結論をまとめた。金田英樹町長に答申書を提出し、町は９月にも導入に向けた条例案を議会に提案する。検討委は、税収を観光関連施策の財源に充てることを求めている。（山本光慶）町役場で８日に開かれた会合で、検討委は「安定的な収入確保が可能で課税にかかる行政コストにも留意し、（導入は