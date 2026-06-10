韓国の７人組男性グループ・ＧＯＴ７（ガットセブン）のヨンジェが９日、自身のインスタグラムで昨年出演したミュージカル「ドリームハイ」の制作会社・アートワンハウスのキム・ウナ代表に向けて、いまだ支払われない出演料についていら立ちをぶつけた。ヨンジェは「今日までに整理（支払い）してくださるとおっしゃっていたのに、まだ整理できていないようですね。連絡すると毎回『払うと言っただろ、もう少し待ってほしい』