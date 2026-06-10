鈴木奈々（37）が10日、インスタグラムを更新。4年前と現在の自身を比較した写真を公開した。投稿では、左右に並んだ写真で体型の変化を紹介。「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！左が47キロの時で、右が52キロです」とつづった。左の写真では濃いグレーのランジェリー姿、右の写真ではピンクのランジェリー姿を披露している。さらに「4年で5キロ増えた！最近ふっくらしたって言われます」と体重の変化について