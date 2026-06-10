「犬って笑うんですね〜って今日言われたけど、笑いますよねぇ」【写真4枚】写真を撮る時はいつもニコニコ笑顔の柴犬さんこんなポストをされたのは柴犬ロコ（@shibainu_roco）さん。ネモフィラの花畑を背景に、青い花飾りを身につけたロコちゃんが、まるで本当に“笑っている”かのような表情を見せる4枚の写真。口元がゆるみ、目を細めたその姿は、見る人の心までふわっと明るくしてくれます。「ほんとに笑ってるみたいで可愛い！