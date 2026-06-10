トヨタ「ライズ」最上級グレードとはトヨタのSUVラインナップにおいて、最もコンパクトなサイズでありながら絶大な人気を集めているのが「ライズ」です。2025年度（2025年4月から2026年3月）の乗用車ブランド通称名別順位において、10万7275台という高い販売台数を記録しました。これはトヨタの登録車のなかで3番目に売れている車種となっており、同社の主力モデルの一翼を担っています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ