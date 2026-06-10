チュートリアル「徳井義実」×名車の2ショットに注目広島のバイクショップ「HEIWA MOTORCYCLE（平和モーターサイクル）」が2026年4月24日にインスタグラムを更新しました。投稿では、お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実さんとオフロードバイクの2ショットが公開されています。【画像】チュートリアル「徳井」×「センスいい愛車」を画像で見る！映っていたのは、ヤマハの名車「TT500」。カスタムの打ち合わせで来店し