美容・健康ブランド「WAVEWAVE」を展開するセブンウェイブが、新商品『Dual Care Dryer』を発売することが発表された。 【画像あり】ユーザーのニーズに応えるため「速乾性」と「潤い」にも対応 本製品は、速乾性と繊細なスタイリングのしやすさを両立したデュアルケアイオンドライヤー。公式通販サイトに加え、楽天やAmazonなどのECサイトで購入可能となる。 約11万回転の高速モータ}