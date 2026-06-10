Lavtが、最新EP『solitude』を本日6月10日に配信リリースした。 （関連：ハナレグミと中村佳穂が証明した音楽の無限の高み満を持して迎えた2マン、互いのリスペクトが生んだ至高の化学反応） 本作は『孤独』と共に生きることをテーマに制作された全4曲入りのEP。リード曲「voicemail」は、繰り返される思考や愛想笑い、自意識、行き場のない感情を、中毒性の高いリフレインとともに描いた“四畳半ナ