私はノドカ。夫ケイタと、2歳の息子ソウマと暮らしています。最近、保育園で大学時代の友人マリコを見かけました。どうやら0歳児クラスに新しく入ったようです。私はせっかく再会したんだから、また仲良くしたいとも思ったのですが……。ケイタからは「もう関わらないほうがいい」と諭されてしまいました。私は大学時代、マリコに上から目線で価値観を押し付けてしまいました。私のほうから距離を詰めたら、マリコにとって迷惑でし