ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月10日（水）に行われたグリーンカーペットに中条あやみが登場した。【写真】中条あやみ、美しいデコルテが輝くドレス姿の全身カット■エレガントに登場ピンクの花々や青い鳥などが散りばめられた白のオフショルドレスで登壇した中条