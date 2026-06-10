＜ダウ選手権事前情報◇9日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、ツアー唯一の2人一組で優勝を目指すペアマッチが開催される。11日の開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。日本勢は12人7チームが出場する。【連続写真】 メジャー連勝N・コルダは“高いトップ”だから、しなりが使える！ オーバースイングにならない簡単ドリル先週の「全米女子オープン」で日本勢最上位の6位に入っ