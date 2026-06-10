小説投稿サイト「小説家になろう」発の人気作が原作のテレビアニメ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜」（チー付与）が、今年10月からテレビ東京系で放送されることが発表された。暗殺の母役としてタレント・柴田理恵（67）が起用され話題に。声優の芸能