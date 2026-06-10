元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。9日の交流戦・広島戦で途中交代した西武の主砲タイラー・ネビン内野手（29）について触れた。同点の6回守備からネビンがベンチに退く緊急事態が訪れた。今季はケガで開幕には間に合わなかったが、合流すると打率・306、11本塁打で好調のチームをけん引してきた。だが、辻氏は「ちょっと心配で見ていたんだけど、（最近の打席は）攻められ方もある