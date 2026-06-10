人気バンド「Omoinotake」が10日、28日に出演予定だった台湾でのイベントへの出演見送りを発表した。公式Xでは「Omoinotakeが6月28日（日）に出演を予定しておりました『Spring Wave Music Festival 2026』につきまして、主催者による開催内容および会場の変更に伴い、出演が見送りとなりました」と発表。「公演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」と謝罪した。払い戻