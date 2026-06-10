お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。美容クリニックのアカウントでモヤモヤしていることを明かす場面があった。この日のテーマはルッキズム。そこで、バービーは「美容クリニックのアカウントとかで、小学生のお子さんとお母さんが来て二重整形をするっていう動画とかが結構ある」と指摘。「それが見ているだけで苦しいのに、リ