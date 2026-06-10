2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が9日、自身のブログを更新。趣味の“羊毛フェルト”で作った新作を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ほんと器用やわ〜」「すっごい!!」山田花子が披露した新作の羊毛フェルト作品山田は50歳の誕生日をきっかけに、新しい趣味として「羊毛フェルト」を始めたことを明かし、ブログではたびたび新作を紹介している。この日の投稿では「新作完成しました!!ハムスターとケアベア」とつづ