フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつての人気アナウンサーへの指導を明かされる場面があった。杉崎は03年放送開始のフジテレビ朝の情報番組「めざにゅ〜」初代メインキャスターとして知られ、番組では杉崎と2年間共に同番組キャスターを務めた同局・遠藤玲子アナウンサーに事前取材を行った。VTRで登場した遠藤アナは、新人時代に杉崎に指導を