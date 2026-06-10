ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは10日、レフェリーへの不適切発言で処分を受けたことについて「敬意を欠く行動を取ってしまい、おわびを申し上げます」と謝罪した。東京都内で開かれた代表合宿に関する記者会見で述べた。