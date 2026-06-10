阪神・梅野隆太郎捕手（34）が10日、ソフトバンクとの交流戦が行われるみずほペイペイドームに姿を見せなかった。このまま登録を抹消されるとみられる。9日の同戦に「8番・捕手」でスタメン出場した梅野は、先発・才木、2番手・椎葉とコンビを組み初回から5イニング連続本塁打、1試合6被弾を喫した。試合後、藤川球児監督は「この前のロッテ戦でもそうだが、カウント整えているところでやられている。気持ちよくスイングをされ