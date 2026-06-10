天候不良のため打ち上げが延期されていたH3ロケット6号機が、あさって12日午前9時53分59秒に、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられることになりました。 JAXA=宇宙航空研究開発機構によりますと、H3ロケット6号機は、今月12日午前9時53分59秒に種子島宇宙センターから打ち上げられます。 6号機は当初、今月10日に打ち上げられる予定でしたが、梅雨前線の影響で天候不良が予想されることから延期されてい