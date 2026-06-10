韓国メディアが、「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）の偉業達成に大きな期待を寄せている。「イ・ジョンフが終盤まで今の打撃感覚を維持できるかが鍵」 大リーグ3年目のイは、2026年6月9日（日本時間）時点で、打率.333を記録し、ブランドン・マーシュ外野手（フィリーズ）と並び、ナ・リーグ2位タイにつけている。 今季は、序盤2割台だった打率が、5月下旬から急激に上向いた。 5月20日の試合で腰を痛めて