歌手でタレント、高橋ジョージ（67）が、バンドTHE虎舞竜で新曲「ShowaShowaOndo!〜昭和昭和音頭」を6月9日にリリースした。【写真】「娘に会いたい」泣き言を繰り返す高橋ジョージに贈る言葉「今年の正月に、20年ぶりに再結成した虎舞竜のメンバーと、今年は楽しくやろうぜという話をして、お年寄りから子どもまで、みんながノレる音楽をやろうよとなった。昭和を令和でロックする。年代を超えた音楽になれば全国で踊っていただ