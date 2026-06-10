気象庁は今日6月10日「エルニーニョ監視速報」を発表しました。それによりますと、エルニーニョ現象はこの春から発生していると見られます。また、今後、秋にかけてエルニーニョ現象が続く見込みです。5月の実況2026年春からエルニーニョ現象が発生しているとみられます。 5月のエルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は+1.2℃で、基準値より高い値となりました。エルニーニョ/ラニーニャ現象発生の判断に使用している5か