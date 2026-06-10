【ネオ・この有名人の意外な学歴】#7関西大商学部卒の桃園怜奈は「令和の高学歴ものAV人気」を牽引 奈良県で最も歴史の古い県立郡山高校卒生田斗真と生田竜聖◇◇◇兄弟そろってテレビを主戦場とするケースはめずらしくないが、櫻井翔（44）のアドバイスがなければ、この2人が同時期に画面で活躍する姿を見ることはできなかったかもしれない。生田斗真（41）と生田竜聖（37）の場合である。テレビで躍動する兄に