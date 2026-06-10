日本電気硝子は、6月19日から21日に東京国際フォーラムで開催されるオーディオイベント「OTOTEN2026」に出展する。ブースでは、音響デバイスの振動板向けに開発した超薄板ガラス「Sonarion」を用いたガラス振動板を展示。同振動板を搭載したスピーカーやイヤフォンなどの試聴体験も楽しめる。 Sonarionは、日本電気硝子が音響デバイスの振動板向けに開発した超薄板ガラス。同社は、ガラスの精密