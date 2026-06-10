「国宝級イケメン」殿堂入りの「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の八木勇征が１０日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演。この日ソロデビュー曲となる「ＧＡＭＥＣＨＡＮＧＥＲ」をテレビ初披露した。スタジオにはグループのリーダー・佐藤大樹がコメンテーターとして出演。ＭＣの武田真一アナウンサーが「八木さんのソロデビュー、どうですか？」と問いかけると、佐藤