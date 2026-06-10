関西サッカーリーグ１部の飛鳥ＦＣが、リーグ戦第７節（１３日）のアルテリーヴォ和歌山戦前に「丸産業プレゼンツ昌子源選手サッカー教室」を開催することを発表した。町田の元日本代表ＤＦ昌子源（３３）を招き、１０時３０分から１１時１５分まで行う。当日は無料で観覧することができる。２０１８年ロシアＷ杯では主力として日本の最終ラインを支えた昌子は、現在もＪ１町田の主将としてチームを牽引（けんいん）。昨季はリ