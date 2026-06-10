◇MLBドジャース 12−3 パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)大谷翔平選手の好機での交代に、敵地PNCパークにブーイングがとどろきました。ドジャースが7回に先頭打者のダルトン・ラッシング選手のヒットから始まり、相手の悪送球で勝ち越しに成功。さらに大谷選手が二塁打を放ち、追加点を奪います。その後も攻撃の手を緩めず。アンディ・パヘス選手の2試合連続の15号2ランやヒットや四球、相手の失策で次々に得点。この回打者1