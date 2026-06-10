元純烈の岩永洋昭（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。2027年3月末をもってグループを卒業することが発表された白川裕二郎（49）への思いを、2ショット写真を添えてつづった。【写真】「泣いちゃう」「兄弟みたい」岩永洋昭＆白川裕二郎の仲良し2ショット岩永は親しみを込めて「ゆーじろー兄ちゃん」と書き出し、「純烈入りたての頃から、いつも気にかけて優しくしてくれて、ボケをボケで返したり返されたり、ベロベロの