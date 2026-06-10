「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース」（１１日開幕、六甲国際ＧＣ＝パー７２）１０日はプロアマ戦が行われた。ヘルニアの手術によりトーナメント特別補償制度（公傷精度）を適用し、ここまで欠場を続けていた脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が、今季初戦を迎える。初優勝を手にした昨年の伊藤園レディースでも「痛かった」と、長年、腰痛に悩まされてきた。今季に向け「２勝目とアメリカツアー挑戦